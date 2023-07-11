Адвокат УПЦ Чекман сообщил о захвате корпусов в Киево-Печерской лавре

Фото: телеграм-канал "Лавра Сейчас"

Украинские власти при содействии силовиков захватывают корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры, сообщает "Радио 1" со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана, выступающего в интересах Украинской православной церкви.

По его словам, стало известно о захвате 54-го корпуса лавры. Он отметил, что полицейские оцепили здание церкви и не пускают внутрь прихожан и монахов. Люди стоят у стен обители.

Ранее сообщалось, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической УПЦ в Белой Церкви Киевской области. Они проникли в помещение и под охраной полиции начали срезать болгаркой двери храма. Возглавляет захват священник – депутат ПЦУ Николай Гопайнич.

По данным журналистов, попытку захвата осуществили люди спортивного телосложения. Они блокировали ворота и перестали пускать на территорию прихожан. Против тех, кто пытается им противостоять, неизвестные применяют силу и перцовые баллончики. Один из захватчиков назвал себя протестантом.

До этого украинские силовики оцепили корпуса Киево-Печерской лавры. Они преградили путь прихожанам. Корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви, силовики опечатали.



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