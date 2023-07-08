Вандалы сожгли чудотворную икону в Волынской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Неизвестные злоумышленники сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы и уничтожили входную дверь в часовню у Святого источника в деревне Будятичи Волынской области Украины, отмечается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ)

"В ночь с 6 на 7 июля текущего года неизвестные совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области…. Была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы Будятичевская, молитва, которая была прикреплена рядом, также злоумышленники уничтожили входную дверь часовни, находящейся на территории у источника", – уточняется на сайте УПЦ.

В УПЦ отметили, что это стало не первым случаем вандализма во Владимиро-Волынской епархии. В частности, вандалы разбивали окна в часовне и совершали другие кощунственные действия.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в погроме в московском храме. Инцидент произошел в Кунцеве. Вандалов зафиксировала камера наружного наблюдения. На кадрах было видно, как молодой человек подходит к иконе Серафима Саровского и наносит по ней удары тяжелым предметом. Икона была керамическая, поэтому разбить ее не составило труда.