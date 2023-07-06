В РПЦ призвали провести международное расследование в связи с гонениями на УПЦ

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Русская православная церковь (РПЦ) призвала провести независимое международное расследование в связи с гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ). Соответствующее обращение появилось на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"Руководствуясь сугубо политическими мотивами, украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации Украинской православной церкви, что предполагает лишение ее особо чтимых святынь, к которым относится Киево-Печерская лавра", – сказано в сообщении.

Отмечается, что целью преследования УПЦ является изменение истории украинского народа, лишение людей идентичности, которая связана с "единым для всех народов исторической Руси Владимировым крещением".

Насилие, применяемое украинскими силовиками на территории Киево-Печерской лавры по отношению к верующим, является "вопиющим беззаконием", написал в своем телеграм-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он заявил, что Минкультуры Украины начало захватывать корпуса Киево-Печерской лавры. Вооруженные люди ломают двери и применяют насилие к верующим, выступающим против происходящего.

Утром 6 июля сообщалось, что украинские власти заняли корпуса Киево-Печерской лавры. В УПЦ уточнили, что силовики опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

Ранее отмечалось, что доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля. Уточнялось, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с указанной даты постоянно закрыт.

У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с полицией Украины