Фото: lavra.ua

Доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля, пребывать на территории монастыря можно будет с 09:00 до 18:00. Об этом информирует сайт обители.

"Обращаем ваше внимание на то, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с указанной даты постоянно закрыт", – говорится в сообщении.

Ранее украинские власти решили лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к некоторым корпусам Киево-Печерской лавры и потребовали освободить помещения до 4 июля. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

В канонической УПЦ заявили, что требование властей Украины к монахам является безосновательным, это самоуправство.

Святыни Киево-Печерской лавры решили передать в европейские музеи