Неизвестные захватили кафедральный собор в Белой Церкви под Киевом

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Неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.

"В 06:30 10 июля 2023 года на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви проникли неизвестные, которые под охраной полиции срезают болгаркой двери храма. Возглавляет захват священник – депутат ПЦУ Николай Гопайнич", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, попытку захвата осуществили люди спортивного телосложения. Они блокировали ворота и перестали пускать на территорию прихожан. Против тех, кто пытается им противостоять, неизвестные применяют силу и перцовые баллончики. Один из захватчиков назвал себя протестантом.

До этого украинские силовики оцепили корпуса Киево-Печерской лавры. Они преградили путь прихожанам. Корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви, силовики опечатали.



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