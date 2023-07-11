РПЦ заявила о планах Киева передать Киево-Печерскую лавру Константинопольскому патриархату

Фото: ТАСС/ZUMA/Sergei Chuzavkov

Украина рассматривает передачу Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата, поскольку монахи УПЦ не перейдут в раскольническую церковь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука.

"Что касается сценария передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, то такой сценарий рассматривается украинскими властями именно в связи с тем, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. Они уйдут, может быть, куда-то в другие места, но быть под началом раскольников они не могут. И вот возникла идея передать их в ведение Константинопольского патриархата", – сказал Якимчук.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев и ЮНЕСКО пришли к соглашению о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры, в том числе святых мощей.

По его словам, в целях безопасности ценности передадут в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. Это, указывается в сообщении, будет сделано под предлогом спасения их от российских ракетных ударов.

Позднее в ЮНЕСКО опровергли заявление Нарышкина.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней. Спустя месяц украинские силовики захватили ряд корпусов лавры. В частности, был опечатан корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

Полиция попыталась не пустить прихожан Киево-Печерской лавры на воскресную службу