Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Украинский суд отправил под стражу до 14 августа наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Он сможет выйти только под залог в 33 миллиона гривен – это больше 80 млн рублей.

Ранее митрополит находился под домашним арестом, но прокуратура выдвинула новые обвинения – разжигание религиозной розни и оправдание действий России. По словам адвоката, суд не принял к сведению, что митрополит болен сахарным диабетом и является инсулинозависимым.

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