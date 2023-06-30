Суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры Павлу – СМИ

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Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви Павлу на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В конце мая митрополиту продлили срок ареста до 1 июля. Он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области.

Правоохранительные органы подозревают митрополита в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании "вооруженной агрессии России".

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Позже власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения в сотрудничестве с Россией. Очевидцы рассказали, что СБУ начала обыскивать дом митрополита.

19 апреля адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), рассказал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" проникли в помещение монастыря и опечатали его. В связи с этим против представителей заповедника и полиции подано заявление о правонарушении.



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