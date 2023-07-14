Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской лавры

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Соломенский районный суд Киева отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла. Об этом сообщает ТАСС.

Священнослужитель пробудет под стражей до 14 августа. При этом для него предусмотрена возможность выхода под залог в размере 33 миллионов гривен, что составляет почти миллион долларов.

Комментируя решение суда, митрополит Павел заявил, что не согласен с ним, но принимает его. Он также отметил, что судья принимала решение, будучи под давлением заинтересованных лиц.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней. Спустя месяц украинские силовики захватили ряд корпусов лавры.

Между тем в апреле митрополита Павла заподозрили в сотрудничестве с Россией. В его доме прошли обыски. Позже священнослужителя поместили под домашний арест.



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