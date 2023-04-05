В МИД РФ потребовали немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры

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Москва требует немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь, сообщил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

По его словам, в России глубоко переживают за судьбу митрополита, находящегося под домашним арестом и в электронных кандалах.

"Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина – это территория самой большой религиозной свободы", – сказал Аскальдович, комментарий которого опубликован на сайте МИД РФ.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

1 апреля власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения. По словам очевидцев, СБУ начала обыскивать дом митрополита. Наместник рассказал, что его обвинили в сотрудничестве с российской стороной. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.



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