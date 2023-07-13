В СВР заявили, что Киев ведет переговоры о вывозе с Украины христианских ценностей

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Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, чьи слова приводит ТАСС.

По данным СВР, похищение святынь хотят "оформить", как часть регулярной межцерковной практики, когда реликвии переносят в третьи государства для поклонения верующих.

"По расчетам украинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита Владимира Зеленского в Стамбул Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмах Константинопольской православной церкви.

В Службе добавили, что для того, чтобы придать легитимности "грабежу", эти объекты должны быть связаны с мировым христианским или непосредственно византийским православным наследием и подходить для экспозиции в церковных зданиях.

В частности, это касается части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементов Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает передачу Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского патриархата, поскольку монахи УПЦ не перейдут в раскольническую церковь.

До этого Сергей Нарышкин сообщил, что Киев и ЮНЕСКО пришли к соглашению о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры, в том числе святых мощей.

По его словам, в целях безопасности ценности передадут в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. Это, указывается в сообщении, будет сделано под предлогом спасения их от российских ракетных ударов. Позднее в ЮНЕСКО опровергли заявление Нарышкина.

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