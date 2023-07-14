РПЦ предложила запретить отдавать на усыновление детей в страны, где практикуют смену пола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России необходимо запретить усыновление российских детей родителями из стран, где практикуется смена пола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

"Очень важным видится развитие закона о запрете смены пола в РФ в сторону запрета усыновления российских детей в те страны, где практикуется смена пола малолетними детьми", – сказал он.

Кроме того, Кипшидзе приветствовал принятие соответствующего закона. По его словам, такой закон является единственно возможным в логике защиты традиционных ценностей, которой призвана следовать Россия при полной поддержке большинства населения и религиозных общин.

Он отметил, что благодаря закону можно юридически прекратить практику, когда сменивший пол мог вступить в законный брак.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла инициативу об установлении запрета на смену пола. Отмечается, что документ вводит запрет на медицинские вмешательства, в том числе применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, а также на формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола.

Под нововведение не будут подпадать операции, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, которые имеют отношение к нарушению формирования половых органов у детей.

"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола