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Госдума примет решение о запрете смены пола в течение июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что три года назад россияне проголосовали за Конституцию, которая защищает институт брака как союз мужчины и женщины.

Также Володин добавил, что в прошлом году были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

"Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас... Вчера президент Чехии заявил, что если, не дай бог, победит Россия – все западные ценности будут уничтожены. Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель", – заявил спикер Госдумы.

По его мнению, они хотят навязать чуждые россиянам псевдоценности, разрушить идентичность российского народа. Однако, как считает Володин, их планы обречены на провал.

Он также поздравил граждан России с Днем семьи, любви и верности. Как отметил Володин, счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, – надежная опора и поддержка для любого человека.

Депутаты Госдумы одобрили в I чтении законопроект, предусматривающий запрет на смену пола хирургическим путем. Исключением для проведения операций станут врожденные аномалии у детей. Законопроект также запрещает ЗАГС менять в документах данные на основании медицинских справок о смене пола.

Министры здравоохранения России ранее предложили доработать законопроект о запрете операций по смене пола ко II чтению Госдумы. Как пояснил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, документ должен предусматривать возможность смены пола для людей, которым операция требуется по медицинским показаниям.

Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ