Песков прокомментировал информацию о подаренном вертолете главе Зимбабве

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о подаренном Владимиром Путиным вертолете главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве, заявил, что это было в прошлом году.

Немногим ранее министерство информации Зимбабве сообщило, что президент России подарил коллеге из африканской страны вертолет, который должен будет доставлен в страну.

"Это было в прошлом году", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия Путин заявлял, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.

По словам российского лидера, в данный момент страны Африки все более уверенно заявляют о себе как об одном из центров формирующегося многополярного мира.

Он подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских государств к стабильности и прогрессу. Также глава России отметил укрепление российско-африканского сотрудничества в последние годы.

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"