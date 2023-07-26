Путин назвал Африку одним из полюсов формирующегося многополярного мира

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Сегодня африканские страны все более уверенно заявляют о себе как об одном из центров формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии форуму "Россия – Африка".

"Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях", – говорится в сообщении Путина.

Президент РФ возложил на политиков и предпринимателей, а также ученых и общественных деятелей задачу обсудить вопрос поступательного развития России и стран Африки.

Россия поддерживает стремление африканских государств к стабильности и прогрессу, подчеркнул Путин. Глава РФ отметил укрепление российско-африканского сотрудничества в последние годы.

По словам Путина, в планы России входит развитие торговли с Африкой, борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности и решение вопроса изменения климата.

Президент РФ выразил уверенность, что форум "Россия – Африка" "придаст дополнительный импульс политическому и гуманитарному взаимодействию на долгосрочную перспективу".

Ранее сообщалось, что африканские делегации начали прибывать на саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербург.

В частности, в город прибыли президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, премьер-министр Сомали Салах Ахмед Джама, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани и другие лидеры.

Всего на саммит, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие.

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