Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от фашистов. В своем видеообращении президент отметил колоссальную народную силу. Сопротивление врагу оказывали 700 дней.

Президент напомнил, что в период Великой Отечественной войны Саур-Могила – курган в ДНР, который представлял собой стратегическую высоту, – несколько раз переходила из рук в руки. Однако в конце он покорился бойцам СССР, которые защищали правду и справедливость.

Путин выразил уверенность в том, что девять лет назад пример Красной армии вдохновлял ополченцев Донбасса. По словам российского лидера, сегодня подвиги как этих, так и советских героев вместе увековечены в мемориале на Саур-Могиле.

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