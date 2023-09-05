Россия борется не с народом Украины, а с бандеровскими "нелюдями" – Путин

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Россия во время проведения СВО борется не с мирным народом Украины, а с бандеровскими "нелюдями и их последышами". Об этом сообщил Владимир Путин на заседании оргкомитета РФ "Победа".

По его словам, необходимо выискивать и демонстрировать эти данные, чтобы не было недопонимания, с кем ведет борьбу Россия, какие цели преследует и кто является ее противником.

"Не украинский народ является противником, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть", – отметил президент РФ, сообщая о жертвах бандеровцев на Украине, в том числе и об убитых ими евреях.

Также он добавил, что нужно "вытаскивать и показывать" то, что сейчас на Украине "героизируют убийц".

"Когда смотришь реальные архивные документы, кровь в жилах просто стынет, без слез смотреть на это невозможно. Сегодняшние власти героизируют убийц кровавых, вот кого, нелюдей, возводят на пьедестал, с плакатами и их портретами ходят по центрам городов", – заключил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в инструментах защиты от использования другими странами истории в качестве элемента идеологической борьбы. По его словам, некоторым политикам, в том числе в Европе, "отшибло и память, и совесть", они пытаются переписывать историю, исходя из текущих политических реалий и собственных амбиций.

Глава российского государства считает, что решить проблему искажения прошлого можно за счет открытого показа архивных материалов.

Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам СВО