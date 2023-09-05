Путин призвал отметить 80-летие Победы в 2025 году торжественно

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Владимир Путин призвал отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году торжественно, с глубоким содержанием. Об этом президент России заявил на заседании оргкомитета "Победа".

"Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача – наполнить все мероприятия глубоким содержанием, и готовить нужно их уже сейчас", – сказал российский лидер.

В конце июля Путин подписал указ о подготовке и праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно указу президента РФ, правительство совместно с комитетом "Победа" должны в течение трех месяцев разработать и утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, часть из которых должна быть посвящена решающим событиям войны.

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ