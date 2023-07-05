Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Музее Победы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Идея проекта "Поезд Памяти" заключается в знакомстве старшеклассников из России, Белоруссии и других стран с историей Великой Отечественной войны, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Идея этого культурно-образовательного проекта – познакомить старшеклассников из России, Белоруссии и других стран с историей и местами боевой славы времен Великой Отечественной войны. Также это возможность для ребят пообщаться и найти новых друзей, узнать культурные традиции и обычаи разных народов", – отметил мэр.

Как уточнил Собянин, в этом году на "Поезде Памяти" отправились 200 старшеклассников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии. Поезд стартовал из Брестской крепости 22 июня. Он проехал 5 белорусских и 7 российских городов. Конечной точкой пути стала Москва, подчеркнул он.

По словам мэра Москвы, в столице пассажиры "Поезда Памяти" возложат цветы к Вечному огню в Александровском саду, побывают на экскурсиях и погуляют по столице. Собянин поблагодарил участников проекта за "важную работу" и пожелал им хорошо провести время в российской столице.

Проект осуществляется под эгидой Союзного государства, его реализацию поручили лично президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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