Другие страны используют историю как оружие идеологической борьбы – Путин

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Россия нуждается в инструментах защиты от использования другими странами истории в качестве элемента идеологической борьбы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода", – сказал президент.

По его словам, некоторым политикам, в том числе в Европе, "отшибло и память, и совесть", они пытаются переписывать историю, исходя из текущих политических реалий и собственных амбиций.

Глава российского государства считает, что решить проблему искажения прошлого можно за счет открытого показа архивных материалов. Это, считает президент, стало бы "достойным ответом тем, кто сегодня воюет с прошлым".

Ранее стало известно, что во все российские школы поставили новый учебник истории для 11-х классов. В нем появился раздел про СВО на Украине. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, новое пособие призвано исключить интерпретации изучаемых событий со стороны педагогов.



Новый учебник истории для 11 класса поставят в российские школы до 1 сентября