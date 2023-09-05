Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" 10 населенным пунктам

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Владимир Путин одобрил идею присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 10 российским населенным пунктам.

Отмечается, что звания будут удостоены Владимир, Воткинск в Удмуртии, Находка в Приморье, Новомосковск в Тульской области, подмосковный Подольск, кузбасский Прокопьевск, Рязань, Рубцовск в Алтайском крае, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

"Я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были сегодня высказаны, сформулированы, принимаются, будем работать над их реализацией. Прошу отразить это в соответствующих документах", – добавил президент в рамках заседания оргкомитета "Победа".

Звание "Герой трудовой доблести" было учреждено властями РФ в 2020 году, на данный момент его получили 53 города страны. Звания присваивают тем населенным пунктам, жители которых внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне (ВОВ), например, отметившись трудовыми подвигами в тылу, продолжая работать на предприятиях и производствах, обеспечивая бесперебойные поставки необходимой продукции.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обратился к российскому лидеру с просьбой присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 10 населенным пунктам РФ. По его словам, все города, которые по итогу были удостоены звания, внесли огромный вклад в победу в ВОВ, в особенности это сделали жители городов.

В ноябре 2022 года Путин присвоил данное звание еще девяти российским городам. Наград были удостоены Астрахань, Норильск, Орск, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск и Якутск.



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