Путин сообщил, что с утра до ночи занимается вопросами спецоперации

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Владимир Путин рассказал, что целыми днями держит на контроле положение дел о ходе спецоперации России на Украине. Об этом президент заявил в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", записанном 21 июня.

Журналист Павел Зарубин задал российскому лидеру вопрос, как много времени он уделяет ходу СВО.

"С этого начинается день и этим заканчивается", – ответил Путин.

По словам главы государства, на эту тему проходят и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что российская сторона чувствует себя уверенно и сможет реализовать все намеченные планы и задачи. В этом вопросе стране помогают нормальные макроэкономические показатели, развитие стройотрасли и первичного звена здравоохранения, добавил он.

Он напомнил о минимальной годовой инфляции в 2,3% и историческом минимуме по уровню безработицы, а также о рекордных показателях стройки за прошлый год. В этой связи Путин подчеркнул, что такие темпы поддерживаются.

Ранее стало известно, что Россия в мае стала единственной европейской страной, где выявили продуктовую дефляцию – цены упали на рекордные 1,12% в годовом выражении.Такие показатели были в РФ до мая этого года лишь дважды в истории – в июне 2018-го, когда она составила 0,42%, и в апреле 2023-го года на уровне 0,22%.

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