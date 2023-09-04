Ким Чен Ын может прибыть в РФ с визитом в сентябре – СМИ

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в сентябре 2023 года может прибыть в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и союзников США.

В материале издания утверждается, что председатель КНДР встретится с Владимиром Путиным в России в середине сентября. Встреча двух лидеров, по информации NYT, может состояться во Владивостоке.

При этом в Кремле о встрече российского и северокорейского лидера пока не сообщалось.

До этого с Ким Чен Ыном в Пхеньяне встретился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во время встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от российского президента Владимира Путина. Северокорейские СМИ назвали встречу главы Минобороны РФ и лидера КНДР шагом к дальнейшему углублению связей между странами.



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