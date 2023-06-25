Путин заявил, что производство вооружений для СВО не должно идти в ущерб соцобязательствам

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Наращивание темпов и объемов производства вооружений для нужд СВО не должно идти в ущерб соцобязательствам перед гражданами, заявил Владимир Путин.

"Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении… с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме… и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед гражданами, чтобы мы могли решать социальные задачи", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1, президента цитирует РИА Новости.

Российский лидер отметил, что это касается и медицины, и строительства, и дорожного строительства, и сферы образования.

Ранее Александр Вучич заявил, что Владимир Путин – единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с мятежом ЧВК "Вагнер", и он с уверенностью это сделал. Сербский лидер также отметил, что глава Александр Лукашенко внес значимый вклад в урегулирование ситуации, но "закончил все вчера именно Путин".

Путин выступил с экстренным обращением к россиянам