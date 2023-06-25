Сальдо сообщил о начале восстановления Чонгарского моста, поврежденного ВСУ

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Специалисты приступили к восстановлению Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, который повредился в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, движение по нему восстановят в скором времени.

"Как строитель, могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд будет восстановлен в скором времени", – поделился Сальдо.

22 июня ВСУ обстреляли мосты, расположенные на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Там повредилось дорожное покрытие, пострадавших не выявили.

Сальдо заявил, что сообщение с Крымом продолжается. На ходе спецоперации атака никак не скажется, подчеркнул он.

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, для восстановления моста потребуется несколько недель. До этого глава госсовета полуострова Владимир Константинов сообщал, что Чонгарский мост можно быстро отремонтировать, посколько он получил незначительные повреждения.

В Крыме заявили, что несколько недель потребуется на восстановление Чонгарского моста