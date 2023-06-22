Сальдо обвинил Киев в преемственности с нацисткой Германией после атаки на мосты

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинская сторона своей атакой на мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом показала преемственность с нацистской Германией, написал врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", – заявил он.

Вместе с этим Сальдо подчеркнул, что сообщение с Крымом продолжается. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться, поделился Сальдо. По словам врио губернатора области, на ходе спецоперации атака никак не скажется.

Утром 22 июня ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Сальдо рассказал, что украинская армия задействовала английские ракеты высокой дальности Storm Shadow. На мостах повредилось дорожное покрытие. Пострадавших не выявили.

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