Россия делала все, чтобы предотвратить войну и защитить права жителей Донбасса – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия делала все возможное, чтобы не допустить войны и защитить права жителей Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент", – приводит ТАСС речь Пескова на форуме "Территория смыслов".

Песков отметил, что Россия пыталась урегулировать кризис мирным путем, а также отстоять права жителей Донбасса политико-дипломатическими методами.

Ранее в ходе форума "Территория смыслов" Песков также назвал возможным возвращение РФ к зерновой сделке. По его словам, Россия готова "незамедлительно" вернуться в сделку при быстром выполнении условий.

Кроме того, в ходе другого выступления на форуме пресс-секретарь Кремля призвал российских чиновников использовать простой русский язык при объяснении своих идей людям.

Песков прокомментировал возможность вступления новых стран в БРИКС