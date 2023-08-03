Песков заявил, что расширение БРИКС поможет развитию и укреплению объединения

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Расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению объединения. Подобным образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к вступлению в организацию Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По словам Пескова, возможное вступление стран является предметом дискуссий. При этом, отметил он, речь идет о государствах, с которыми РФ имеет взаимодействие в различных областях.

"В той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме и в каком объеме, как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита", – сказал представитель Кремля.

Вместе с тем пресс-секретарь главы РФ назвал вряд ли реализуемой возможность введения единой валюты в БРИКС и других объединениях. Однако такой процесс обсуждается, сказал он, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы подумать на созданием единых валют БРИКС и Южноамериканского общего рынка.

До этого посольство Боливии в РФ передало Москве ноту о желании присоединиться к БРИКС. По словам посла страны в России Марии Луисы Рамос-Урсагасте, в Боливии очень рады решению стран объединения пригласить президента Луиса Арсе на саммит в ЮАР.



Песков прокомментировал возможность вступления новых стран в БРИКС