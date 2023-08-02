Создание расширенного аналога БРИКС пока не обсуждается – Песков

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Создание более широкого аналога БРИКС, куда бы вошли все страны, желающие вступить в объединение, сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент таких обсуждений не ведется", – сказал представитель Кремля.

В то же время он заметил, что пока Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР рассматривают варианты расширения самой организации. По его словам, со всеми заинтересованными странами сотрудничество будет реализовываться как в двустороннем формате, так и по линии БРИКС.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщал, что Бразилия оказалась одним из главных противников расширения БРИКС. В руководстве страны считают, что вступление новых участников может привести к падению авторитета организации, ослаблению сплоченности текущих ее членов.

Между тем Дмитрий Песков до этого отмечал, что тема расширения БРИКС действительно стоит на повестке дня, однако между членами объединения существуют разногласия по этому поводу.



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