Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

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Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к группе стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщил глава МИД страны Рохелио Майта.

"Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе", – приводит его заявление ТАСС.

Майта подчеркнул, что Боливия стремится к устойчивому и инклюзивному развитию, одновременно укрепляя сотрудничество с развивающимися экономиками.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество стран, которые желают присоединиться к БРИКС, продолжает расти и достигло почти 20.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема расширения БРИКС будет на повестке саммита объединения в августе.

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