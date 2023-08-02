Бразилия стала основным противником расширения БРИКС – СМИ

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Бразилия оказалась одним из основных противников расширения БРИКС (объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

"Расширение может превратить блок в нечто другое", – сказал один из опрошенных агентством чиновников.

Он пояснил, что появление новых участников может привести к падению авторитета организации, ослаблению сплоченности ее членов.

Тем не менее Бразилия готова уступить, если на расширении будут настаивать другие. Однако в стране убеждены, что этот процесс должен происходить постепенно, с учетом регионального баланса и сохранения главенства пяти основных членов БРИКС.

Как один из вариантов развития БРИКС Бразилия видит расширение за счет стран-партнеров, которые участвуют во встречах объединения, но не являются его полноправными членами.

Ранее Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Предполагается, что Бразилия опасается стремления объединения стать противовесом США и Евросоюзу, тогда как Индия хочет более строгих правил присоединения к организации.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема расширения БРИКС действительно стоит на повестке дня, однако между членами объединения существуют разногласия по этому поводу.

