Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

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Чиновникам следует использовать простой русский язык, когда они доносят свои мысли до людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов".

"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". И когда чиновник выступает, например, по телевизору, и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю", – приводит его слова ТАСС.

Песков считает, что русский язык нужно использовать так, чтобы речь было не сложно пересказывать.

В середине мая 2023 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о разработке в стране нового словаря по русскому языку. Работы ведутся в рамках закона о государственном языке, принятого в феврале 2023 года.



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