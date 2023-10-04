Путин поддержал превращение олимпиады по финансовой безопасности в международное движение

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Владимир Путин поддержал идею преобразования международной олимпиады по финбезопасности в международное движение. С такой инициативой в ходе дискуссии выступил студент из Бразилии, пишет ТАСС.

"Знаете, это хорошая идея. Конечно, мы будем поддерживать, безусловно, поддерживать все, что связано с этим видом деятельности [с международными движениями], потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира", – ответил президент России.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, олимпиада по финансовой безопасности уже в третий раз проводится среди школьников и студентов в сочинском "Сириусе". Кроме жителей разных регионов России, в мероприятии участвуют и представители зарубежных стран.

Как говорится на официальном сайте олимпиады, в этом году странами-участницами стали Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР, Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Куба, Намибия и Пакистан.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о защите россиян от финансовых пирамид. Сейчас собирать деньги с лиц можно без статуса финансовой организации и даже без учреждения юридического лица. Только с января 2018 по ноябрь 2022 года ЦБ России получил 8 тысяч обращений от россиян, пострадавших от организаций, которые имеют признаки финансовой пирамиды.

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