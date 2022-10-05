Учителем года стал Дмитрий Лутовинов из школы Орехово-Зуева

Фото: Минпросвещения России

Победителем конкурса "Учитель года России" стал преподаватель истории общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов. Имя победителя объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Лутовинов предложил создать интернет-площадку для свободного общения, контент которой проходил бы строгий контроль. По его словам, проект "Информационное поле под знаком "+" призван противостоять распространению ложной информации в интернете.

Пятеро призеров конкурса станут советниками главы Минпросвещения на общественных началах.

Ранее сообщалось, что праздничный концерт в честь Дня учителя пройдет в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Песни школьного репертуара исполнят Лев Лещенко, Игорь Бутман, Валерия, Сергей Мазаев, Зара, Екатерина Гусева, Ваня Дмитриенко и другие артисты. Кроме того, на сцене выступят талантливые учителя России.



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