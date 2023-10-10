Московские школьники поучаствуют в математической олимпиаде "Турнир городов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские ученики 8–11-х классов смогут поучаствовать в олимпиаде по математике "Турнир городов". Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Уточняется, что школьников приглашают на осенний этап олимпиады, которая пройдет очно 15 октября в базовом варианте, а 29 октября – в сложном. Выполнять задания можно на уровне своего класса или старше. Для решения задач выделят пять часов. Чтобы принять участие в олимпиаде, надо зарегистрироваться на сайте соревнования.

В ведомстве добавили, что 11-классники, набравшие нужное количество баллов, будут приглашены на финальный устный тур, который пройдет весной 2024 года. В нем участники будут решать сложные задачи, чтобы подтвердить свой уровень знаний. Победители получат дипломы.

Ранее сообщалось, что московские школьники, обучающиеся по специальной программе предпринимательских классов, получили возможность встретиться с представителями бизнеса.

На протяжении года для старшеклассников будут проводиться регулярные бизнес-тренинги в рамках нового стандарта предпрофессионального образования. Специалисты смогут поделиться с ребятами своим опытом в управленческой и финансовой сфере.

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