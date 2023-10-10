В Москве стартовал цикл встреч столичных школьников с представителями бизнеса

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские школьники, которые обучаются по специальной программе предпринимательских классов, получили возможность встретиться с представителями бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметила замглавы департамента образования и науки города Олеся Лукашук, на протяжении всего года для старшеклассников будут проводиться регулярные бизнес-тренинги в рамках нового стандарта предпрофессионального образования. Специалисты смогут поделиться с ребятами своим опытом в управленческой и финансовой сфере.

"Благодаря бизнес-тренингам,<...> ученики московских предпринимательских классов могут делать первые шаги в этой сфере еще на этапе учебы в школе", – подчеркнула она.

Лукашук обратила внимание, что к организации цикла встреч привлекли и ведущие экономические вузы. Школьники смогут получить практические знания на базе московских колледжей, а также познакомиться с процессом производства с точки зрения начальника и обычного работника.

Международный бизнес-клуб "Атланты" поддерживает программу предпринимательских классов. В объединение входят свыше 900 резидентов, средний оборот которых составляет около 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

В рамках первых занятий школьникам предложат разработать собственные проектные идеи. Они попробуют решить ряд кейсов и пройдут мотивационные тренинги. Постепенно ребята с помощью экспертов будут детализировать свои проекты: начнут продумывать бизнес-план, предусматривать риски, определять целевую аудиторию. Завершится цикл встреч защитой проектов. Лучшие идеи могут получить поддержку крупных российских компаний.

Первый в этом учебном году бизнес-тренинг прошел в "Технограде" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что международный форум "Сделано в России" пройдет в выставочном зале "Манеж" с 19 по 20 октября. Там соберутся российские предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса, главы международных компаний, иностранные делегации, инвесторы, руководители министерств и ведомств.

Лучшие экспортные продукты покажут 186 отечественных компаний. Они представят их в таких кластерах, как "Промышленность", "Экология", "Умный город", IT, "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование" и "Товары потребления".



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