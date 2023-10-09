Фестиваль личностного развития "Новый уровень" пройдет на ВНДХ 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" организует фестиваль личностного развития "Новый уровень", который состоится 15 октября в павильоне "Арт. Техноград". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль пройдет по адресу проспект Мира, дом 119, строение 318. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация.

"На мероприятии соберутся психологи-консультанты и коучи, которые расскажут гостям о личностном росте и помогут ответить на вопросы о том, как достичь взаимопонимания с другими людьми, найти мотивацию, эффективно общаться с коллегами и определить свои сильные стороны", – говорится в сообщении.

В программу войдут тематические мероприятия, которые будут проходить с 11:30 до 13:00 и с 14:00 до 15:30. В 15:40 состоится розыгрыш призов от организаторов.

Так, фестиваль откроет мастер-класс "Как выйти на новый уровень? Инструменты для саморазвития". Посетители узнают об осознанности, проживании эмоций, дисфункциональных моделях поведения. Эксперт расскажет, как контролировать эти состояния.

На еще одном мастер-классе "Завод по преодолению кризисных состояний" гости узнают об опасностях кризисов и о том, как их преодолеть. А на мероприятии "Цели, которые реализуются на 100 процентов" посетители научатся создавать цели посредством внутреннего опыта. Мастер-класс "Симфония проявления: исследование собственного потенциала самовыражения" посвятят работе с профессиональной идентичностью.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится занятие "Актерское мастерство для работы и жизни". В ходе него эксперты покажут упражнения для работы над голосом, телом, вниманием, воображением и самооценкой. Такие навыки помогают преодолеть барьер в общении с другими.

Помимо мастер-классов, на фестивале запланировано девять игр. С помощью них гости смогут проработать разные жизненные вопросы. В частности, понять причины неудовлетворенности жизнью и сложностей в получении желаемого, выявить свои сильные стороны и найти источники вдохновения для достижения поставленных целей.

Эксперты фестиваля являются сотрудниками центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград": полиграфолог, клинический психолог и профайлер Юлия Елизарова, сертифицированный карьерный консультант и коуч Ольга Гуляева, а также психолог, сертифицированный игропрактик, гештальт-терапевт Инга Кормина.

Ранее стало известно, что фестиваль "Психолог-fest" состоится в дистанционном формате в 2023 году. Для участников подготовили занятия и мастер-классы, способствующие личностному росту, интервью со специалистами.

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