Участники проекта "Музыка в метро" выступят в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На выставке-форуме "Россия" в пространстве Москвы на ВДНХ выступят участники проекта "Музыка в метро". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

22 ноября на площадке выступит пианист с синдромом Дауна Даниил Шипунов, 24 ноября – участники многочисленных конкурсов Таисия Гордонова и Денис Примак, 28 ноября – дуэт скрипачей Music Art Night.

30 ноября музыку для гостей исполнят ансамбль "Гармония", 1 декабря – оркестр FireStrings.

Выступления музыкантов пройдут в павильоне № 75. Каждое из них начнется в 19:00.

На Южном речном вокзале стартовали прослушивания шестого сезона проекта "Музыка в метро". В рамках предыдущих пяти сезонов состоялись более 350 тысяч выступлений. Смотр музыкантов завершится 24 ноября.



Прослушивания нового сезона проекта "Музыка в метро" стартовали в Москве