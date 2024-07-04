Танцевальный кей-поп-фестиваль пройдет в "Лужниках" 6 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Танцевальный кей-поп-фестиваль в формате K-pop random dance ("случайный танец") организуют для жителей и гостей Москвы в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 6 июля на площадке в "Лужниках". Посетители смогут изучить основы этой хореографии и исполнить современный танец, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие будет включать в себя подборку из фрагментов популярных корейских песен. Фестиваль начнется в 12:00 и продлится восемь часов. На площадку разрешается приходить с едой и напитками, однако запрещено брать с собой животных.

Организатором мероприятия является команда Молодежного движения корейцев. С 2022 года она занимается популяризацией кей-поп-культуры и поддержкой молодежи, увлекающейся этим направлением.

В рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" также пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Он состоится в саду имени Н. Э. Баумана. Гости фестиваля смогут посетить маркет с разнообразными товарами, бесплатные мастер-классы и площадку "Пушистый друг".

В фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" к настоящему моменту приняли участие свыше 80 столичных некоммерческих организаций. 8 июня в 12:00 москвичи смогут заняться творчеством на мастер-классе "Фантазийная Москва", который будет организован НКО "Радость детства". Все посетители получат кисти, краски и холсты, после чего смогут приступить к созданию пейзажей столицы.

