Новый формат: чем будет полезен цифровой рубль

Банк России установил единые тарифы для проведения операций с цифровыми рублями – новой формой национальной валюты. Переводы для граждан сделают бесплатными, а бизнесу придется платить 0,3% от суммы. Рассказываем, в чем отличие цифрового рубля от уже существующих безналичных денег.

Виртуальные кошельки

Закон о внедрении цифрового рубля подписал Владимир Путин – основные нормы вступили в силу с начала августа. Эти деньги можно будет хранить на платформе, которую контролирует Центробанк (ЦБ). Виртуальные кошельки будут доступны пользователям через интернет-банки и их мобильные приложения. Пользоваться цифровым рублем можно наравне с наличными и безналичными средствами.

Операции с новой формой денег для граждан будут бесплатными, для бизнеса – 0,3% от суммы плaтежа, но не выше 1,5 тысячи рублей. Для компаний жилищно-коммунальных услуг – 0,2%, не более 10 рублей. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года, пока же пользоваться цифровыми рублями можно бесплатно.

По мнению первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, такая форма денег откроет новые возможности не только для граждан, но и бизнеса, поскольку комиссии за операции снизятся.

По словам Скоробогатовой, в перспективе планируется разработать технологию, при помощи которой цифровым рублем удастся расплачиваться даже там, где нет интернета. При этом внедрение новой формы денег не отнимает возможность у банков зарабатывать – например, предлагая клиентам инновационные продукты и сервисы.

"Мы же расширяем выбор платежных инструментов для граждан и бизнеса, возможность свободно распоряжаться своими средствами. И это не замена одного на другое", – добавила представитель ЦБ.

В чем суть?

Один из основных плюсов цифрового рубля в том, что с ним будет намного проще контролировать финансовые потоки, заявил в беседе с Москвой 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Цифровой рубль по своему формату проще приспособлен для обработки. Это более удобно и технологично", – объяснил эксперт.

По словам эксперта, отслеживать все расчеты при помощи такой валюты легче, причем это касается как расходов граждан, так и бюджетных средств. Компании же не почувствуют особой разницы в случае перехода на цифровой рубль.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Единственное, их денежные потоки могут жестче контролироваться. Если компании абсолютно легальны, то их не должно это смущать.

Низкие комиссии при расчетах цифровым рублем эксперт объяснил шагом по привлечению потребителей. При этом пострадать от введения цифрового рубля отчасти могут банки, предположил Беляев.

"Потоки денег, которые будут проходить через ЦБ, не пойдут через коммерческие финансовые организации. А банки получали за переводы процент – в будущем они могут недосчитаться этих комиссий", – пояснил экономист.

Теперь финансовым организациям придется найти способы восполнить выдающие ресурсы. Особенно это касается небольших банков, резюмировал Беляев.

