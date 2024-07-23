Соцфонд 1 августа проведет беззаявительный перерасчет и увеличит страховые пенсии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Социальный фонд России 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Корректировка коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Кроме того, будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили не учтенные ранее при назначении средства.

Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 рубля.

Перерасчет произойдет автоматически. Пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.

Ранее Владимир Путин назвал справедливым возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое заявление президент сделал на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин подчеркнул, что индексация пенсий работающим пенсионерам давно изучалась правительством.

Беглов передал президенту России слова благодарности от работающих пенсионеров, которых, по его словам, в городе около 400 тысяч человек.