23 июля, 16:03Общество
Соцфонд 1 августа проведет беззаявительный перерасчет и увеличит страховые пенсии
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Социальный фонд России 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Корректировка коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.
Кроме того, будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили не учтенные ранее при назначении средства.
Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 рубля.
Перерасчет произойдет автоматически. Пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.
Ранее Владимир Путин назвал справедливым возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое заявление президент сделал на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин подчеркнул, что индексация пенсий работающим пенсионерам давно изучалась правительством.
Беглов передал президенту России слова благодарности от работающих пенсионеров, которых, по его словам, в городе около 400 тысяч человек.
Накопительная пенсия с 1 июля будет назначаться в упрощенном порядке