ТАСС: период работы на Украине с 1991 года до начала СВО войдет в пенсионный стаж россиян

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минтруда, подразумевающий включение периода работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации в страховой стаж россиян для начисления пенсии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к комиссии источник.

Законопроект готовился для улучшения правового регулирования отношений, связанных с соблюдением пенсионных прав российских граждан, которые имеют стаж работы на территории Украины, ДНР и ЛНР. Речь идет о тех россиянах, которые на этом фоне не могут подтвердить свое постоянное проживание в новых российских регионах на протяжении указанного времени.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% вместо ранее предполагавшихся 4,5%. Так, уже с 1 октября сумма средств, которая учитывается при исчислении пенсии, составит 89,83% от размера указанного довольствия.

Российский лидер также поставил свою подпись на законе о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации выплат работающим пенсионерам. Это означает, что с 1 января 2025 года пенсионеры, которые продолжают трудиться, начнут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года.