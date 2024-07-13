Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%

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Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% вместо ранее предполагавшихся 4,5%. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 октября размер денежного довольствия, учитываемый при исчислении пенсии, составит 89,83% от размера указанного довольствия.

Ранее коэффициент должны были увеличить до 89,32%. Такая разница связана с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.

До этого Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам 8 июля этого года. С 1 января 2025 года пенсионеры, продолжающие работать, начнут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, который будет установлен на 31 декабря 2024 года.

Депутат Госдумы Андрей Исаев ранее подчеркивал, что пенсии данной категории граждан будут проиндексированы с максимально положенной им суммы. При этом начиная с 2025 года их пенсии будут повышаться дважды в год: на уровень инфляции с 1 февраля и на уровень роста зарплаты с 1 апреля. Данная мера коснется 7,87 миллиона работающих россиян пенсионного возраста.

