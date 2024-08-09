Депутат Бессараб отметила важность прибавки к пенсии инвалидам и пенсионерам

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила важность прибавки к пенсии инвалидам и пенсионерам, сообщает RT.

По ее словам, с 1 января 2025 года прибавка в 1,2 тысячи рублей будет выплачиваться инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет в беззаявительном режиме.

"То есть сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но они выплачиваются в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее", – объяснила парламентарий.

По оценке соцфонда, эта мера повлечет за собой увеличение количества получателей прибавки в России почти вдвое. То есть если сегодня их примерно 2,5 миллиона человек, то будет около 5 миллионов, сообщила Бессараб.

Она добавила, что прибавка в 1,2 тысячи рублей будет индексироваться как прибавка к пенсии, то есть в том же порядке и на тот же процент.

Ранее сообщалось, что с 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Ее будут повышать два раза в год – с 1 февраля и 1 апреля. Повышение коснется той суммы пенсии, которую человек получает на руки будучи трудоустроенным. Полностью проиндексированную пенсию за все годы выплатят только после увольнения.

