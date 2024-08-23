Сенатор Епифанова назвала шесть видов льгот для российских пенсионеров

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Старшее поколение россиян может получать шесть видов льгот, рассказала в беседе с "Газетой.ру" сенатор РФ, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" Ольга Епифанова.

После того как российским пенсионерам исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. В 2024 году размер такой выплаты составляет 8 134,88 рубля. При этом пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получают в этом году 16 269,76 рубля.

Сенатор напомнила, что для старшего поколения россиян действует ряд федеральных и региональных льгот, в числе которых:

на налоги: освобождение от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налога, а также особые условия получения налоговых вычетов;

на жилищно-коммунальные услуги: скидки и субсидии на оплату коммунальных услуг, в том числе электричество, газ, водоснабжение и отопление, а также вывоз мусора и капремонт;

на проезд в общественном транспорте;

на медицинские услуги: получение бесплатных или льготных лекарств, право на санаторно-курортный отдых и возможность протезирования зубов;

социальная поддержка: уход на дому для тех пенсионеров, которые в этом нуждаются;

возвращение части расходов на газификацию.

Сенатор обратила внимание, что подобные льготы позволяют существенно снизить расходы на различные товары и услуги, а также уменьшить размер некоторых обязательных платежей.

Ранее экономист Татьяна Подольская рассказала, что страховые пенсии будут индексировать дважды в год: 1 февраля и 1 апреля. При этом данный переход пройдет на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей.