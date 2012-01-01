Эксперт Сафонов назвал риски, связанные с передачей пенсионных баллов родителям

В Госдуме хотят разрешить детям передавать свои пенсионные баллы родителям – такой законопроект парламентарии внесли 30 сентября. По задумке авторов, это повысит размер выплат и уровень жизни пожилых россиян. Почему инициатива вызвала споры, разбиралась Москва 24.

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Законопроект, который разрешит россиянам передавать пенсионные баллы родителям, подготовили депутаты от партии ЛДПР. Инициатива направлена на граждан, которые вышли на пенсию, но не накопили достаточно баллов для страховых выплат, пояснили парламентарии.



Баллы используются при расчете пенсионных выплат с 2015 года. Такая система предполагает, что за все время, пока человек трудится официально, работодатель уплачивает из его зарплаты страховые взносы. Впоследствии они приравниваются к баллам. На данный момент страховые пенсии по старости полагаются только тем, у кого есть минимум 15 лет стажа и 30 баллов.



"По разным причинам не все к моменту выхода на пенсию имеют необходимое количество баллов. Это связано и с маленькой зарплатой, и с другими проблемами", – отметил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





Сергей Леонов заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Мы предлагаем, чтобы дети, которые имеют хорошую заработную плату и могут спокойно накопить по 10 пенсионных баллов в год, могли бы со своими родителями этими баллами поделиться без ущерба для своей пенсии. Потому что если человек может накопить максимальные 10 баллов в год, то у него, соответственно, достаточно высокая зарплата.

Если инициатива будет одобрена, россияне смогут передавать не более двух пенсионных баллов ежегодно: либо по одному отцу и матери, либо сразу два единственному родителю. В результате размер выплат пожилым и их уровень жизни повысятся, считают депутаты.

Не все так просто?

Идею парламентариев поддержал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его мнению, хоть баллы и можно приобрести у государства или Пенсионного фонда, подобная мера – хорошая дополнительная возможность помочь родителям накопить на достойную старость.

"Может так оказаться, что при оформлении пенсии появляется обстоятельство, которое не позволяет выйти на расчетный вариант пенсии. В этот момент дети могут как раз и провести эту процедуру для того, чтобы обеспечить родителю полномасштабный выпуск пенсии. Так что в общем мысль полезная", – сказал Рязанский, добавив, что эта процедура должна происходить на добровольных началах.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила Москве 24, что сформированные по страховому принципу пенсии – неотъемлемое право каждого, которое нельзя отдавать кому-либо.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это как отказаться от пособия по временной нетрудоспособности и передать его другому. Здесь нарушается страховой принцип.

Кроме того, существуют другие способы поддержать пожилых родителей, считает депутат. Например, дети могут помочь сформировать им дополнительные накопления через негосударственные фонды – для этого в стране действуют специальные программы.

В целом создавать новые инструменты пенсионных начислений бессмысленно, заверил в беседе с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он объяснил свою позицию тем, что уже существующие механизмы и так работают хорошо.

"По сути, подобные предложения – это то же самое, что построить рядом с существующей дверью еще одну. То есть результат от этого не изменится", – сказал эксперт.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве России Если дети передадут баллы родителям, возникнет риск, что они не смогут накопить свои. Поэтому если у молодого поколения есть деньги, они могут заплатить за родителей, купив им дополнительные баллы.

Чтобы приобрести их, необходимо внести за них страховой взнос в размере МРОТ. За счет этого можно получить целых два пенсионных балла, заключил эксперт.

