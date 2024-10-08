Депутат ГД Бессараб назвала популистской идею выплачивать 13-ю пенсию в конце года

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Предложение о выплате россиянам 13-й пенсии в конце года является популистским. Таким мнением в беседе с "Лентой.ру" поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что пенсия формируется из ежемесячных страховых взносов в Пенсионный фонд, которые выплачивает каждый работающий россиянин через своего работодателя.

"С учетом того, что мы зачастую не получаем 13-ю зарплату, мы не платим 13-е страховые взносы, достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд", – подчеркнула парламентарий.

Бессараб отметила, что для подобных инициатив сначала нужно предусмотреть, откуда будут выделяться средства.

С предложением выплачивать всем пожилым россиянам 13-ю пенсию выступил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Парламентарий направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующее обращение, где указал, что на данный момент средняя пенсия остается в четыре раза ниже средней зарплаты.

