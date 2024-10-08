Сергей Миронов предложил выплатить пенсионерам 13-ю пенсию

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Всем пожилым россиянам, которые получают страховую пенсию по старости, могут выплатить в декабре 13-ю пенсию. С таким предложением выступил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, сообщает газета "Известия".

Парламентарий уже направил соответствующее обращение российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе Миронов указал, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024 году могут зафиксироваться на отметке 10,537 триллиона рублей. Таким образом они вырастут на 11,4%. На этом фоне коэффициент утраченного заработка, в соответствии с данными Росстата, снизился. Это означает, что на данный момент средняя пенсия остается в четрые раза ниже средней зарплаты.

При этом в 2025 году средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом пенсия увеличится на 7,5%.

Рост объясняется тем, что с 1 января следующего года пенсии повысят на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции. Кроме того, будет возобновлена индексация выплат работающим пожилым гражданам.