Аналитик Садовникова: работающим пенсионерам проиндексируют пенсию в 2025 году

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Работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию в 2025 году, уравняв их таким образом с неработающими. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

По ее словам, индексацию применят к размеру страховой пенсии с учетом пропущенных повышений, начиная с 2016 года.

"Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал", – сказала аналитик.

Как подчеркнула экономист, под индексацию также попадут прочие виды социальных выплат. Средний размер пенсии по старости в этом году возрастет до 24 тысяч рублей.

С января 2025 года в России повысят не только пенсии, но и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум. Так, например, МРОТ вырастет на 16,6% – до 22 440 рублей. Таким образом, с 1 января месячный оклад сотрудника на полной ставке не может быть меньше этой цифры, подчеркивала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

