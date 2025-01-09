09 января, 23:45Экономика
Обновленная прогрессивная шкала налогообложения вступила в силу в России
С 1 января в России заработала обновленная прогрессивная шкала налогообложения. Изменения коснулись всего: от НДФЛ и налогов на малый бизнес, до НДПИ и УСН.
Новая шкала действует не для всех доходов. Дивиденды, проценты по вкладам и счетам, доход от операций с ценными бумагами и при продаже имущества, а также по страховым выплатам при добровольном страховании имущества учитываются налоговой отдельно.
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